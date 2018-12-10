УПЦ КП согласует все вопросы перед Собором с представителем Фанара
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Киевская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) намерена согласовать все необходимые вопросы перед Объединяющим собором с представителем Вселенского патриархата. Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря в Facebook, передает УНН.
"В Киевском патриархате конструктивно настроены перед Собором согласовать с его председателем, представителем Вселенского патриарха митрополитом Эммануилом, и со всеми другими сторонами все необходимые вопросы, чтобы Собор прошел успешно", - отметили в УПЦ.
При этом он добавил, что вопросы, которые находятся в компетенции исключительно Собора - соответственно будут решены во время мероприятия 15 декабря.
Напомним, Объединительный собор Украинской православных церквей состоится 15 декабря в Святой Софии в столице.
Во время Объединительного собора в Киеве 15 декабря присутствовали на нем представители патриархатов примут решение об объединении в одну церковную структуру, примут предложения Вселенского патриарха по ее уставу, а также выберут председателя этой структуры.
Объединение церквей в Украине поддержат 15 иерархов УПЦ МП.