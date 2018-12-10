УПЦ КП узгодить всі питання перед Собором з представником Фанара
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Київська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) має намір узгодити всі необхідні питання перед Об'єднавчим собором із представником Вселенського патріархату. Про це повідомив прес-секретар УПЦ КП Євстратій Зоря в Facebook, передає УНН.
"У Київському патріархаті конструктивно налаштовані перед Собором узгодити з його головою, представником Вселенського патріарха митрополитом Еммануїлом, та з усіма іншими сторонами всі необхідні питання, щоби Собор відбувся успішно", - зазначили в УПЦ.
При цьому він додав, що питання, які є в компетенції виключно Собору, - відповідно будуть вирішені під час заходу 15 грудня.
Нагадаємо, Об'єднавчий собор українських православних церков відбудеться 15 грудня у Святій Софії у столиці.
Під час Об'єднавчого собору у Києві 15 грудня присутні на ньому представники патріархатів приймуть рішення про об'єднання в одну церковну структуру, приймуть пропозиції Вселенського патріарха щодо її статуту, а також виберуть голову цієї структури.
Об'єднання церков в Україні підтримають 15 ієрархів УПЦ МП.