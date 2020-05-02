УПЛ зарегистрировала третьего кандидата на пост президента организации
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий в комментарии Meta-ratings назвал имя нового кандидата на пост президента УПЛ, передает УНН.
Третьим кандидатом, которого уже зарегистрировала лига, официально стал эксперт телеканала "Футбол" Михаил Метревели.
"Если все будет так, как и ожидается, и мы официально начнем выходить из карантина 12 мая, то сроки позволяют нам 25 мая провести выборы президента УПЛ. На сегодняшний день к двум кандидатам - Шевченко и Смалийчуку, добавился третий - Михаил Метревели. Свои программы , с которыми кандидаты идут на выборы, в УПЛ они не будут подавать, такого требования нет. Но они сами будут общаться с клубами, чтобы убедить за них проголосовать", - отметил Дик.
Заметим, что ранее заявки на участие в выборах подали двое - руководитель Львовской областной федерации футбола Александр Шевченко и бывший вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук.
Напомним, что сначала выборы президента УПЛ планировалось провести 7 апреля, но из-за введения карантина эту дату сместили на 27 апреля, а затем - на 25 мая.