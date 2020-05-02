УПЛ зареєструвала третього кандидата на посаду президента організації
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий в коментарі Meta-ratings назвав ім'я нового кандидата на посаду президента УПЛ, передає УНН.
Третім кандидатом, якого вже зареєструвала ліга, офіційно став експерт телеканалу "Футбол" Михайло Метревелі.
"Якщо все буде так, як і очікується, і ми офіційно почнемо виходити з карантину 12 травня, то терміни дозволяють нам 25 травня провести вибори президента УПЛ. На сьогоднішній день до двох кандидатів - Шевченко і Смалійчук, додався третій - Михайло Метревелі. Свої програми, з якими кандидати йдуть на вибори, в УПЛ вони не подаватимуть, такої вимоги немає. Але вони самі будуть спілкуватися з клубами, щоб переконати за них проголосувати", - відзначив Дикий.
Зауважимо, що раніше заявки на участь у виборах подали двоє - керівник Львівської обласної федерації футболу Олександр Шевченко і колишній віце-президент "Карпат" Олег Смалійчук.
Нагадаємо, що спочатку вибори президента УПЛ планувалося провести 7 квітня, але через введення карантину цю дату змістили на 27 квітня, а потім - на 25 травня.