УПЛ: удаление помешало "Шахтеру" победить "Александрию"

Ближе к середине тайма все отчетливее стало вырисовываться преимущество “Шахтера”, и именно в этот момент произошел один из ключевых эпизодов матча. Жуниор Мораес неудачно поскользнулся и прямой ногой врезался в Банада, арбитр Екатерина Монзуль после просмотра VAR продемонстрировала нападающему “оранжево-черных” красную карточку.

Забить “горнякам” удалось в самом начале второго тайма. Алан Патрик прекрасно вырезал подачу именно на Додо, который ворвался в штрафную и головой вколотил мяч в ворота — 1:0. Правда, и александрийцы так же стремительно отыгрались: на 53-й минуте Банада замкнул фланговый прострел Ковальца. Несмотря на игру в численном меньшинстве, хозяева заметно больше времени проводили в атаке и попытках вырвать победу, однако 1:1.

Стоит отметить, “Шахтер” набрал 20 очков и теперь на три балла отстает от “Динамо”. “Александрия” с 14 очками идет шестым.