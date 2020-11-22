УПЛ: вилучення завадило “Шахтарю” перемогти “Олександрію”

Ближче до середини тайму дедалі виразніше стала вимальовуватись перевага “Шахтаря”, і саме цієї миті стався один із ключових епізодів матчу. Жуніор Мораес невдало послизнувся й прямою ногою врізався в Банаду, арбітр Катерина Монзуль після перегляду VAR продемонструвала нападникові “оранжево-чорних” червону картку.

Забити “гірникам” вдалося на самому початку другого тайму: Алан Патрік чудово вирізав подачу саме на Додо, який увірвався до штрафного і головою вколотив м’яч у ворота — 1:0. Щоправда, й олександрійці так само стрімко відігрались: на 53-й хвилині Банада замкнув фланговий простріл Ковальця. Попри гру в чисельній меншості господарі помітно більше часу проводили в атаці й спробах вирвати перемогу, однак 1:1.

Варто відзначити, “Шахтар” набрав 20 очок і тепер на три бали відстає від “Динамо”. “Олександрія” з 14-ма очками йде шостим.