УПЛ отреагировала на срыв общего собрания клубов Премьер-лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украинская Премьер-лига с помощью своего сайта обнародовала заявление относительно срыва общего собрания участников чемпионата, передает УНН.
Клубы должны обсудить и принять решение о двух важных вопросов — о возможном расширении УПЛ до 16 клубов, а также вопросов, связанных с борьбой с договорными матчами в Украине, однако собрание не состоялось.
“Общее собрание не состоялось в связи с отсутствием кворума (появились 6 клубов при необходимых 8). По имеющейся информации, в клубы сегодня поступали звонки с призывом не участвовать в запланированном Собрании. Также появлялась информация, что такие звонки вроде поступали от сотрудников или представителей Украинской Премьер-Лиги. Официально заявляем, что никто из УПЛ таких звонков не делал, и не призывал клубы не участвовать в собрании. Эта информация не соответствует действительности. Украинская Премьер-Лига отмечает, что вопросы, которые должны рассматриваться на общем собрании, очень важны и актуальны для украинского футбола, ведь договорные матчи не только негативно влияют на имидж футбола в Украине, но и ставят под угрозу его существование как таковое. УПЛ отмечает полной поддержке принципа нулевой толерантности к договорным матчам”, — говорится в заявлении УПЛ.
Стоит отметить, что Лига назначила дату проведения нового Общего собрания участников УПЛ на 20 декабря 2018 года.
Напомним, что с апреля пост президента УПЛ занял швейцарец Томас Гримм.