УПЛ відреагувала на зрив загальних зборів клубів Прем'єр-ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Українська Прем’єр-ліга за допомогою свого сайту оприлюднила заяву стосовно зриву загального збору учасників чемпіонату, передає УНН.
Клуби мали обговорити та прийняти рішення щодо двох важливих питань — щодо можливого розширення УПЛ до 16 клубів, а також питань, пов’язаних із боротьбою з договірними матчами в Україні, однак збори не відбулися.
“Загальні збори не відбулись у зв’язку з відсутністю кворуму (з’явились 6 клубів при необхідних 8). За наявною інформацією, в клуби сьогодні надходили дзвінки із закликом не брати участь у запланованих Зборах. Також з’являлась інформація, що такі дзвінки начебто надходили від співробітників чи представників Української Прем’єр-Ліги. Офіційно заявляємо, що ніхто з УПЛ таких дзвінків не робив, та не закликав клуби не брати участь у Зборах. Ця інформація не відповідає дійсності. Українська Прем’єр-Ліга наголошує, що питання, які мали розглядатися на Загальних зборах, є дуже важливими й актуальними для українського футболу, адже договірні матчі не лише негативно впливають на імідж футболу в Україні, але й ставлять під загрозу його існування як таке. УПЛ наголошує на повній підтримці принципу нульової толерантності до договірних матчів”, — сказано в заяві УПЛ.
Варто відзначити, що Ліга призначила дату проведення нових Загальних зборів учасників УПЛ на 20 грудня 2018 року.
Нагадаємо, що з квітня місяця пост президента УПЛ зайняв швейцарець Томас Грімм.