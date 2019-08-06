УПЛ объявила имя лучшего футболиста второго тура ЧУ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Украинская Премьер-лига вместе со специалистами экспертного совета выбрала яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 2-го тура чемпионата УПЛ. Об этом говорится на сайте Лиги, передает УНН.
По итогам голосования победу одержал полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский, который в матче со "Львовом" сделал "дубль". Он опередил одноклубника Сергея Сидорова, мариуполец Владислава Вакулу и "горняка" Марлоса.
Отметим, что в экспертный совет вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Сергей Нагорняк.
Напомним, что представитель "Шахтера" оказался лучшим в аналогичной номинации стартового тура чемпионата Украины.