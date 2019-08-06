УПЛ оголосила ім'я найкращого футболіста другого туру ЧУ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга разом із фахівцями експертної ради обрала найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах 2-го туру чемпіонату УПЛ. Про це сказано на сайті Ліги, передає УНН.
За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський, який у матчі зі "Львовом" зробив "дубль". Він випередив одноклубника Сергія Сидорчука, маріупольця Владислава Вакулу та "гірника" Марлоса
Відзначимо, що до експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Сергій Нагорняк.
Нагадаємо, що представник "Шахтаря" виявився кращим в аналогічній номінації стартового туру чемпіонату України.