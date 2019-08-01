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УПЛ оголосила ім'я найкращого футболіста першого туру чемпіонату

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга завдяки опитуванню фахівців експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь у матчах стартового туру Чемпіонату УПЛ. Про це інформує прес-служба змагань, повідомляє УНН.

За підсумком голосування перемогу здобув півзахисник "Шахтаря" Тайсон, якому віддали перевагу всі респонденти.

Зауважимо, в матчі з "Олександрією" Тайсон оформив один забитий гол, а минулої кампанії ЧУ відіграв 19 поєдинків в яких забив 3 голи і віддав 9 асистів.

Також додамо, що до складу експертної ради УПЛ потрапили: Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Артур Валерко, Віктор Грачов, Олександр Денисов, Ігор Циганик, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

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