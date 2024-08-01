В Одессе мужчина упал с высоты 21-го этажа недостроенной многоэтажки и погиб. Правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства происшествия, передает УНН.

Детали

О падении незнакомца, вероятно с высоты 21-го этажа недостроенной многоэтажки, правоохранителям около 11 часов сообщил очевидец.

По данным полиции, от полученных травм мужчина погиб.

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Личность погибшего устанавливается. Его тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

После установления всех обстоятельств происшествия, ей будет дана правовая квалификация.

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