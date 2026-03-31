Университеты на оккупированных территориях Украины превратили в инструмент вербовки студентов в российскую армию - ЦПД СНБО
Киев • УНН
рф использует вузы на оккупированных территориях для рекрутинга молодежи в войска БПЛА. Студентам обещают легкую службу, но контракты являются бессрочными.
Россия продолжает кампанию по вербовке студентов на военную службу, используя университеты на временно оккупированных территориях Украины как инструмент рекрутинга. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Подробности
В частности, в течение марта фиксируется активизация агитации в так называемые войска БпЛА. Сообщения о наборе, а также соответствующие рекламные материалы массово появляются на информационных ресурсах местных вузов, а также размещаются непосредственно в учебных заведениях.
Студентам предлагают подписывать контракты, обещая "легкую службу", работу с дронами и увольнение после завершения срока. Однако появляется все больше сообщений, что на практике условия "студенческого" контракта не отличаются от стандартной службы в армии РФ, а его подписание не гарантирует попадания именно в беспилотные войска. Да и сам контракт фактически является бессрочным — его могут продлевать независимо от воли военнослужащего.
Речь идет о системном использовании образовательной среды для вовлечения молодежи с оккупированных территорий в войну. Кремль превратил университеты в инструмент мобилизационной политики, фактически нивелировав их образовательную функцию
