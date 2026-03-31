Университеты на оккупированных территориях Украины превратили в инструмент вербовки студентов в российскую армию - ЦПД СНБО

Россия продолжает кампанию по вербовке студентов на военную службу, используя университеты на временно оккупированных территориях Украины как инструмент рекрутинга. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

В частности, в течение марта фиксируется активизация агитации в так называемые войска БпЛА. Сообщения о наборе, а также соответствующие рекламные материалы массово появляются на информационных ресурсах местных вузов, а также размещаются непосредственно в учебных заведениях.

Студентам предлагают подписывать контракты, обещая "легкую службу", работу с дронами и увольнение после завершения срока. Однако появляется все больше сообщений, что на практике условия "студенческого" контракта не отличаются от стандартной службы в армии РФ, а его подписание не гарантирует попадания именно в беспилотные войска. Да и сам контракт фактически является бессрочным — его могут продлевать независимо от воли военнослужащего.

Речь идет о системном использовании образовательной среды для вовлечения молодежи с оккупированных территорий в войну. Кремль превратил университеты в инструмент мобилизационной политики, фактически нивелировав их образовательную функцию - добавили в ЦПД.

