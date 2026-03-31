Університети на окупованих територіях України перетворили на інструмент вербування студентів у російську армію - ЦПД РНБО

росія продовжує кампанію з вербування студентів на військову службу, використовуючи університети на тимчасово окупованих територіях України як інструмент рекрутингу. Про це повідомляє Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.

Зокрема, протягом березня фіксується активізація агітації до так званих військ БпЛА. Повідомлення про набір, а також відповідні рекламні матеріали масово з’являються на інформаційних ресурсах місцевих вишів, а також розміщуються безпосередньо в навчальних закладах.

Студентам пропонують підписувати контракти, обіцяючи "легку службу", роботу з дронами та звільнення після завершення терміну. Однак зʼявляється дедалі більше повідомлень, що на практиці умови "студентського" контракту не відрізняються від стандартної служби в армії рф, а його підписання не гарантує потрапляння саме у безпілотні війська. Та й сам контракт фактично є безстроковим — його можуть продовжувати незалежно від волі військовослужбовця.

Йдеться про системне використання освітнього середовища для втягування молоді з окупованих територій у війну. кремль перетворив університети на інструмент мобілізаційної політики, фактично нівелювавши їхню освітню функцію - додали у ЦПД.

