Университет Богомольца еще не предоставил Минздраву документацию по экзамену "Крок"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Национальный медицинский университет имени Богомольца еще не предоставил Министерству здравоохранения всю необходимую документацию по подготовке и проведению экзамена "Крок". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает УНН.
"Документы, востребованные Минздравом от НМУ, к указанному сроку в Министерство не поступили. В 17:55 на электронный адрес МЗ Украины и в 18:00 по факсу поступило письмо за подписью проректора НМУ Стеченко А.В., в котором отмечалось, что предоставление востребованной МЗинздравом информации требует больше времени на обработку", - говорится в сообщении.
В то же время Центр тестирования передал министерству всю документацию.
Напомним, Минздрав требовал от Национального медицинского университета им. Богомольца и Центра тестирования до 13:00 21 февраля предоставить всю необходимую документацию по делу с несданным экзаменом студентов.