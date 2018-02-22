Університет Богомольця ще не надав МОЗ документацію стосовно іспиту "Крок"

"Документи, затребувані МОЗ від НМУ, до зазначеного терміну в Міністерство не надійшли. О 17:55 на електронну адресу МОЗ України та о 18:00 факсом надійшов лист за підписом проректора НМУ Стеченко О.В., в якому зазначалося, що надання затребуваної МОЗ інформації потребує більше часу на опрацювання", - йдеться у повідомленні.

В той же час Центр тестування передав МОЗ усю документацію.

Нагадаємо, МОЗ вимагав від Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця та Центру тестування до 13:00 21 лютого надати всю необхідну документацію щодо справи з нескладеним іспитом студентів.