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Університет Богомольця ще не надав МОЗ документацію стосовно іспиту "Крок"

Університет Богомольця ще не надав МОЗ документацію стосовно іспиту "Крок"

Київ • УНН

 • 24583 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Національний медичний університет імені Богомольця ще не надав Міністерству охорони здоров'я усю необхідну документацію стосовно підготовки та проведення іспиту "Крок". Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передає УНН.

"Документи, затребувані МОЗ від НМУ, до зазначеного терміну в Міністерство не надійшли. О 17:55 на електронну адресу МОЗ України та о 18:00 факсом надійшов лист за підписом проректора НМУ Стеченко О.В., в якому зазначалося, що надання затребуваної МОЗ інформації потребує більше часу на опрацювання", - йдеться у повідомленні.

В той же час Центр тестування передав МОЗ усю документацію.

Нагадаємо, МОЗ вимагав від Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця та Центру тестування до 13:00 21 лютого надати всю необхідну документацію щодо справи з нескладеним іспитом студентів.

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