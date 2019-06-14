Универсальную донорскую кровь создали в Канаде
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Ученые из Университета Британской Колумбии сообщили о создании универсальной донорской крови. На это ушло четыре года исследований, пишет УНН со ссылкой на материал научного издания Science.
Каждая человеческая группа крови определяется количеством молекул сахара на оболочке красных кровяных клеток. В кишечнике нашли микроорганизмы, которые вырабатывают два фермента, способные преобразовывать кровь в подходящую всем, убирая “ненужные” молекулы.
“Это первый шаг, и если продолжить эксперименты, то это может изменить всю сферу донорства и переливания крови”, — говорит один из исследователей Харви Кляйн.
Наличие универсальной крови может быть особенно важным, когда необходимо оказать человеку неотложную помощь и у врачей нет времени определять его группу крови.
Как стало известно ранее, ученые воссоздали беззвучную речь за активностью мозга.