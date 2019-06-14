Универсальную донорскую кровь создали в Канаде

Каждая человеческая группа крови определяется количеством молекул сахара на оболочке красных кровяных клеток. В кишечнике нашли микроорганизмы, которые вырабатывают два фермента, способные преобразовывать кровь в подходящую всем, убирая “ненужные” молекулы.

“Это первый шаг, и если продолжить эксперименты, то это может изменить всю сферу донорства и переливания крови”, — говорит один из исследователей Харви Кляйн.

Наличие универсальной крови может быть особенно важным, когда необходимо оказать человеку неотложную помощь и у врачей нет времени определять его группу крови.

Как стало известно ранее, ученые воссоздали беззвучную речь за активностью мозга.