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Універсальну донорську кров створили у Канаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Вчені з Університету Британської Колумбії повідомили про створення універсальної донорської крові. На це пішло чотири роки досліджень, пише УНН з посиланням на матеріал наукового видання Science.

Універсальну донорську кров створили у Канаді

Кожна людська група крові визначається кількістю молекул цукру на оболонці червоних кров’яних клітин. У кишечнику знайшли мікроорганізми, які виробляють два ферменти, здатні перетворювати кров в відповідну всім, прибираючи “непотрібні” молекули.

“Це перший крок, і якщо продовжити експерименти, то це може змінити всю сферу донорства і переливання крові”, — говорить один з дослідників Харві Кляйн.

Наявність універсальної крові може бути особливо важливою, коли необхідно надати людині невідкладну допомогу і у лікарів немає часу визначати його групу крові.

Як стало відомо раніше, вчені відтворили беззвучну мову за активністю мозку.

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