Універсальну донорську кров створили у Канаді
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Вчені з Університету Британської Колумбії повідомили про створення універсальної донорської крові. На це пішло чотири роки досліджень, пише УНН з посиланням на матеріал наукового видання Science.
Кожна людська група крові визначається кількістю молекул цукру на оболонці червоних кров’яних клітин. У кишечнику знайшли мікроорганізми, які виробляють два ферменти, здатні перетворювати кров в відповідну всім, прибираючи “непотрібні” молекули.
“Це перший крок, і якщо продовжити експерименти, то це може змінити всю сферу донорства і переливання крові”, — говорить один з дослідників Харві Кляйн.
Наявність універсальної крові може бути особливо важливою, коли необхідно надати людині невідкладну допомогу і у лікарів немає часу визначати його групу крові.
Як стало відомо раніше, вчені відтворили беззвучну мову за активністю мозку.