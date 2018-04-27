Универсальний iTunes появится в Microsoft

А вот Windows 10 на ARM пока не поддерживаются. Таким образом, для установки Store-версии iTunes нужен ПК на процессоре x86 или x64 с Windows 10 версии 16299 или более поздней.



Tunes для Windows существует уже порядка 15 лет, и является, в некотором роде, уступкой со стороны Apple. Ведь многие люди используют iPhone и iPad вместе с ПК на Windows.Однако до последнего времени универсального приложения не существовало. Теперь это изменилось.



Как собщал УНН, на официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой украинцы предложили президенту создать портал, на котором можно легально смотреть фильмы, сериалы, научные и развлекательные программы, а также иметь возможность покупать электронные книги.