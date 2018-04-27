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Універсальний iTunes з'явиться у Microsoft

Київ • УНН

 • 12933 перегляди

КИЇВ. 27 квітня. УНН. iTunes тепер доступний як додаток в фірмовому Microsoft Store. Як зазначається, ця версія практично ідентична тій, що можна скачати з офіційного сайту Apple, проте установка версії Store означає можливість отримувати автоматичні оновлення. Також iTunes тепер з'явиться на ПК з Windows 10 S Mode. Про це повідомляє УНН з посиланням на liliputing.

Універсальний iTunes з'явиться у Microsoft

А ось Windows 10 на ARM поки не підтримуються. Таким чином, для установки Store-версії iTunes потрібен ПК на процесорі x86 або x64 з Windows 10 версії 16299 або пізнішої.

Tunes для Windows існує вже близько 15 років, і є, в деякому роді, поступкою з боку Apple. Адже багато людей використовують iPhone і iPad разом з ПК на Windows.Однако до останнього часу універсального застосування не існувало. Тепер це змінилося.

Як повідомлялось УНН, на офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, в якій українці запропонували президенту створити портал, на якому можна легально дивитися фільми, серіали, наукові та розважальні програми, а також мати можливість купувати електронні книги.

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