Універсальний iTunes з'явиться у Microsoft

А ось Windows 10 на ARM поки не підтримуються. Таким чином, для установки Store-версії iTunes потрібен ПК на процесорі x86 або x64 з Windows 10 версії 16299 або пізнішої.



Tunes для Windows існує вже близько 15 років, і є, в деякому роді, поступкою з боку Apple. Адже багато людей використовують iPhone і iPad разом з ПК на Windows.Однако до останнього часу універсального застосування не існувало. Тепер це змінилося.



Як повідомлялось УНН, на офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, в якій українці запропонували президенту створити портал, на якому можна легально дивитися фільми, серіали, наукові та розважальні програми, а також мати можливість купувати електронні книги.