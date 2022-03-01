Universal прекращает показы в кинотеатрах в России
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Компания Universal объявила, что прекращает показы в кинотеатрах в России из-за вторжения в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deadline.
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Universal не указала названия, как другие студии Warner Bros, Sony и Paramount, какие фильмы приостановлены, поскольку неизвестно, как долго продлится этот кризис.
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“В ответ на продолжающийся кризис в Украине Universal Pictures приостановила запланированные показы в кинотеатрах в России”, — говорится в заявлении представителя.
Добавим
Disney приостановила показы своих фильмов в кинотеатрах на территории России.