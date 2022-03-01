Universal припиняє покази в кінотеатрах у Росії

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 19044 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 33381 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 58937 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 87655 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 97673 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 96107 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 120804 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 164985 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 177304 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214859 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.8 м/с
92 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 117904 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 58408 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 76903 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 138650 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 189608 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 189581 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 138637 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 271895 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 393128 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 647070 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 15216 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 91645 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 129806 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 155125 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 175874 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Universal припиняє покази в кінотеатрах у Росії

Universal припиняє покази в кінотеатрах у Росії

Київ • УНН

 • 116731 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Компанія Universal оголосила, що припиняє покази в кінотеатрах у Росії через вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deadline.

Деталі

Universal не вказав назви, як інші студії Warner Bros, Sony і Paramount, які фільми призупинено, оскільки невідомо, як довго триватиме ця криза.

Цитата

“У відповідь на триваючу кризу в Україні Universal Pictures призупинила заплановані покази в кінотеатрах у Росії”, — йдеться у заяві речника.

Додамо

Disney призупинила покази своїх фільмів в кінотеатрах на території Росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,149.66
Tesla
$268.93
Brent
$74.00
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.16
Ethereum
$1,873.68