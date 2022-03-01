Universal припиняє покази в кінотеатрах у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Компанія Universal оголосила, що припиняє покази в кінотеатрах у Росії через вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deadline.
Деталі
Universal не вказав назви, як інші студії Warner Bros, Sony і Paramount, які фільми призупинено, оскільки невідомо, як довго триватиме ця криза.
Цитата
“У відповідь на триваючу кризу в Україні Universal Pictures призупинила заплановані покази в кінотеатрах у Росії”, — йдеться у заяві речника.
Додамо
Disney призупинила покази своїх фільмів в кінотеатрах на території Росії.