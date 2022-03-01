Disney призупинила покази своїх фільмів на території Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Disney призупинила покази своїх фільмів в кінотеатрах на території Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNBC.
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"З огляду на необґрунтоване вторгнення на Україну та жахливу гуманітарну кризу, ми зупиняємо покази фільмів у кінотеатрах Росії, включаючи майбутню прем'єру мультиплікаційного фільму "Turning Red" від студії Pixar", - зазначається в заяві.
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Представники The Walt Disney Company підкреслили, що подальші рішення керівництво компанії прийматиме "виходячи з того, як розвиватиметься ситуація".
Слідом за заявою Disney, Warner Bros оголосила, що зупиняє реліз «Бетмена» в РФ — за день до прем'єри.
"У світлі кризи в Україні, WarnerMedia зупиняє реліз художнього фільму «Бетмен» у Росії. Ми продовжимо стежити за розвитком ситуації та сподіваємося на якнайшвидше мирне вирішення цієї трагедії", - заявили в компанії.
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Netflix не додаватиме державні канали до російського сервісу.