Netflix не додаватиме державні канали до російського сервісу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Netflix Inc заявила в понеділок, що за нинішніх обставин не планує додавати державні канали до свого російського сервісу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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“З огляду на поточну ситуацію, ми не плануємо додавати ці канали до нашого сервісу”, — сказав представник Netflix у заяві, посилаючись на вторгнення Росії в Україну.
Деталі
Politico спершу повідомила, що Netflix, який запустив свою службу в Росії в жовтні 2020 року, підпадатиме під дію нових російських правил.
Норми, які контролює російський регулятор зв’язку, Роскомнагляд, вимагають, аби аудіовізуальні послуги з понад 100 000 абонентів у цій країні розповсюджували 20 безкоштовних новинних, спортивних та розважальних каналів.
Речник Netflix відмовився коментувати терміни чи проводила компанія переговори з російськими регуляторами.
Незрозуміло, як це рішення вплине на службу.
Додамо
Netflix придбав права на онлайн-показ фільму Сенцова “Носоріг”.