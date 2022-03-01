Netflix не будет добавлять государственные каналы в российский сервис

"Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис", - сказал представитель Netflix в заявлении, ссылаясь на вторжение России в Украину.

Подробности

Politico сперва сообщила, что Netflix, запустивший свою службу в России в октябре 2020 года, будет подпадать под действие новых российских правил.

Нормы, контролируемые российским регулятором связи, Роскомнадзор, требуют, чтобы аудиовизуальные услуги с более чем 100 000 абонентов в этой стране распространяли 20 бесплатных новостных, спортивных и развлекательных каналов.

Спикер Netflix отказался комментировать сроки проводила ли компания переговоры с российскими регуляторами.

Неясно, как это решение повлияет на службу.

Добавим

Netflix приобрел права на онлайн-показ фильма Сенцова "Носорог".