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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Netflix придбав права на онлайн-показ фільму Сенцова "Носоріг"

Netflix придбав права на онлайн-показ фільму Сенцова "Носоріг"

Київ • УНН

 • 35374 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Стрімінговий сервіс Netflix придбав права на онлайн-показ фільму українського режисера Олега Сенцова “Носоріг”. Про це Сенцов написав на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.

Цитата:

“Netflix придбав права на онлайн показ Rhino / Носоріг”, — написав Сенцов.

Доповнення

Раніше фільм “Носоріг” був презентований на низці міжнародних кінофестивалів. Зокрема, стрічка про лихі 90-ті потрапила до Офіційної конкурсної програми Венеційського кінофестивалю. Також фільм здобув головний приз Стокгольмського кінофестивалю — “Бронзового коня”, яким нагороджують найкращу стрічку. Виконавця головної ролі Сергія Філімонова визнали найкращим актором.

Довідково

“Носоріг” — заснований на реальних подіях фільм про 90-ті роки в Україні. За сюжетом, колишній бандит згадує історію свого життя. З дитинства він добре знає, що треба бути сильним та жорстоким. Це перетворює його на безжального носорога. Бажаний злет виявляється падінням, у якому він втрачає себе і свою сім’ю. Але зустріч із незнайомцем дасть шанс усе змінити.

Головні ролі виконали: Сергій Філімонов, Євген Черников, Євген Григор’єв та Аліна Зєвакова. Оператор-постановник стрічки — відомий польський оператор Богуміл Годфрейув.

Зйомки відбувалися у Кривому Розі, Львові та Києві. Вони завершилися у грудні 2020 року.

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