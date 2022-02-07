Netflix придбав права на онлайн-показ фільму Сенцова "Носоріг"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Стрімінговий сервіс Netflix придбав права на онлайн-показ фільму українського режисера Олега Сенцова “Носоріг”. Про це Сенцов написав на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.
Цитата:
“Netflix придбав права на онлайн показ Rhino / Носоріг”, — написав Сенцов.
Доповнення
Раніше фільм “Носоріг” був презентований на низці міжнародних кінофестивалів. Зокрема, стрічка про лихі 90-ті потрапила до Офіційної конкурсної програми Венеційського кінофестивалю. Також фільм здобув головний приз Стокгольмського кінофестивалю — “Бронзового коня”, яким нагороджують найкращу стрічку. Виконавця головної ролі Сергія Філімонова визнали найкращим актором.
Довідково
“Носоріг” — заснований на реальних подіях фільм про 90-ті роки в Україні. За сюжетом, колишній бандит згадує історію свого життя. З дитинства він добре знає, що треба бути сильним та жорстоким. Це перетворює його на безжального носорога. Бажаний злет виявляється падінням, у якому він втрачає себе і свою сім’ю. Але зустріч із незнайомцем дасть шанс усе змінити.
Головні ролі виконали: Сергій Філімонов, Євген Черников, Євген Григор’єв та Аліна Зєвакова. Оператор-постановник стрічки — відомий польський оператор Богуміл Годфрейув.
Зйомки відбувалися у Кривому Розі, Львові та Києві. Вони завершилися у грудні 2020 року.