Netflix приобрел права на онлайн-показ фильма Сенцова "Носорог"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Стриминговый сервис Netflix приобрел права на онлайн-показ фильма украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". Об этом Сенцов написал на своей странице в Facebook, информирует УНН.
Цитата:
“Netflix приобрел права на онлайн показ Rhino / Носорог", - написал Сенцов.
Дополнение
Ранее фильм "Носорог" был презентован на ряде международных кинофестивалей. В частности, лента о лихих 90-е попала в официальную конкурсную программу Венецианского кинофестиваля. Также фильм получил главный приз Стокгольмского кинофестиваля — “Бронзового коня”, которым награждают лучшую ленту. Исполнителя главной роли Сергея Филимонова признали лучшим актером.
Справочно
“Носорог " - основанный на реальных событиях фильм о 90-х годах в Украине. По сюжету, бывший бандит вспоминает историю своей жизни. С детства он хорошо знает, что надо быть сильным и жестоким. Это превращает его в безжалостного носорога. Желаемый взлет оказывается падением, в котором он теряет себя и свою семью. Но встреча с незнакомцем даст шанс все изменить.
Главные роли исполнили: Сергей Филимонов, Евгений Черников, Евгений Григорьев и Алина Зевакова. Оператор-постановщик ленты — известный польский оператор Богумил Годфрейув.
Съемки проходили в Кривом Роге, Львове и Киеве. Они завершились в декабре 2020 года.