Disney приостановила показы своих фильмов на территории России

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"Учитывая необоснованное вторжение на Украину и ужасный гуманитарный кризис, мы останавливаем показы фильмов в кинотеатрах России, включая будущую премьеру мультипликационного фильма "Turning Red" от студии Pixar", - отмечается в заявлении.

Детали

Представители The Walt Disney Company подчеркнули, что дальнейшие решения руководство компании будет принимать "исходя из того, как будет развиваться ситуация".

Вслед за заявлением Disney, Warner Bros объявила, что останавливает релиз "Бэтмена" в РФ — за день до премьеры.

"В свете кризиса в Украине, WarnerMedia останавливает релиз художественного фильма "Бэтмен" в России. Мы продолжим следить за развитием ситуации и надеемся на скорейшее мирное решение этой трагедии", - заявили в компании.

Напомним

Netflix не будет добавлять государственные каналы в российский сервис.