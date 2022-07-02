Universal Pictures окончательно уходит из россии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Американская кинокомпания Universal Pictures уходит из россии окончательно, а операции будут свернуты в течение нескольких месяцев. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источник в Universal, передает УНН.
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"Материнская компания решила прекратить деятельность в рф, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании", — сообщает Universal.
Напомним
Компания Universal объявила, что прекращает показы в кинотеатрах в России из-за вторжения в Украину.