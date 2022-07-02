Universal Pictures остаточно йде з росії

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"Материнська компанія вирішила припинити діяльність у росії, оскільки вести бізнес стало неможливим через численні складнощі, з якими стикаються іноземні компанії", — повідомляє Universal.

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Компанія Universal оголосила, що припиняє покази у кінотеатрах у росії через вторгнення в Україну.