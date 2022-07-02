Universal Pictures остаточно йде з росії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Американська кінокомпанія Universal Pictures йде з росії остаточно, а операції будуть згорнуті протягом кількох місяців. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерело в Universal, передає УНН.
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"Материнська компанія вирішила припинити діяльність у росії, оскільки вести бізнес стало неможливим через численні складнощі, з якими стикаються іноземні компанії", — повідомляє Universal.
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Компанія Universal оголосила, що припиняє покази у кінотеатрах у росії через вторгнення в Україну.