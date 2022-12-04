Уникальная корона 17 века будет изменена для коронации Карла III
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Британская корона Святого Эдуарда 17 века будет изменена для коронации короля Карла III, сообщил Букингемский дворец, передает УНН.
Детали
Корона из цельного золота, инкрустированная рубинами, аметистами, сапфирами, гранатами, топазами и турмалинами, подвергнется «модификации» к коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве 6 мая следующего года, сообщили во дворце.
Корона является центральным элементом Crown Jewels, обширной коллекции королевских регалий, размещенной в лондонском Тауэре, которая привлекает более миллиона посетителей в год.
В последний раз ее носила королева Елизавета II на своей коронации в 1953 году.
74-летний Карл III будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой.
После церемонии состоится национальный праздник 8 мая.
Корона была изготовлена для короля Карла II в 1661 году, чтобы заменить средневековую корону Эдуарда Исповедника.
В течение сотен лет после этого корону носили только во время коронационных процессий, потому что она была слишком тяжела для ношения.
Дополнение
Коронация традиционно проходит через несколько месяцев после восшествия на престол нового государя, после периода национального и королевского траура и интенсивной подготовки.
Чарльз сразу стал королем, когда его мать умерла 8 сентября. Он также стал главой государства 14 стран Содружества, включая Австралию, Канаду и Новую Зеландию.
Королева, которой было 96 лет, умерла в своем имении Балморал в Шотландии. Она царила рекордные 70 лет.