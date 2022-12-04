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Унікальну корону 17 століття буде змінено для коронації Карла III

Унікальну корону 17 століття буде змінено для коронації Карла III

Київ • УНН

 • 1293194 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Британська корона Святого Едуарда 17 століття буде змінена для коронації короля Карла III, повідомив Букінгемський палац, передає УНН.

Деталі

Корона з цілісного золота, інкрустована рубінами, аметистами, сапфірами, гранатами, топазами та турмалінами, піддасться «модифікації» до коронації Карла III у Вестмінстерському абатстві 6 травня наступного року, повідомили у палаці.

Корона є центральним елементом Crown Jewels, великої колекції королівських регалій, розміщеної в лондонському Тауері, яка приваблює понад мільйон відвідувачів на рік.

Востаннє її носила королева Єлизавета II на своїй коронації у 1953 році.

74-річний Карл III буде коронований разом зі своєю дружиною, королевою-консортом Каміллою.

За церемонією відбудеться національне свято 8 травня.

Корона була виготовлена для короля Карла II в 1661 році, щоб замінити середньовічну корону Едуарда Сповідника.

Упродовж сотень років після цього корону носили лише під час коронаційних процесій, бо вона була надто важкою для носіння.

Доповнення

Коронація традиційно проходить через кілька місяців після сходження на престол нового государя, після періоду національної та королівської жалоби та інтенсивної підготовки.

Чарльз одразу став королем, коли його мати померла 8 вересня. Він також став главою держави 14 країн Співдружності, включаючи Австралію, Канаду та Нову Зеландію.

Королева, якій було 96 років, померла у своєму маєтку Балморал у Шотландії. Вона панувала рекордні 70 років.

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