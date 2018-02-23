Уникальный украинско-польский проект "10 теноров" стартует сегодня в Киеве

Мягкий, серебристый тембр теноровых голосов, передает богатейшую палитру лирических чувств в течение двух вечеров будут наполнять пространство Театра оперетты волшебными ариями и песнями.

Дирижер-постановщик Международного проекта "10 теноров", з.д.м. Украины Игорь Ярошенко отмечает: "Концерты Национальной оперетты чрезвычайно популярны в Польше, где мы неоднократно бывали на гастролях. Проект "10 теноров" создан совместно с польскими художниками. В программе концерта будет десять премьерных номеров, будут и хорошо известны нашим поклонникам композиции "Besame mucho", "Granada", "Caruso", "O solemio", прозвучат куплеты Баринкай из оперетты И.Штрауса "Цыганский Барон", песенка Герцога из оперы Дж.Верди "Риголетто", ария Калафа "NessunDorma" из оперы "Турандот" Пуччини, прозвучат шедевры мировой классики и очаровательные народные песни!

Премьерные концерты проекта будут проходить в Национальной оперетте Украины 23 и 24 февраля. В исполнении десяти певцов из Украины и Польши в Киеве состоится один из самых мощных вокальных проектов Европы, который сразу после премьеры отправится в гастрольный тур по Европе.

"Считаю, что кратчайший путь коммуникации с заграницей и создания положительного имиджа государства - это культурная дипломатия! Именно из арт-проектов можно сделать много добрых дел!" - утверждает генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты Украины, н.а. Украины Богдан Струтинский.

Вокалисты проекта: Бартош Кучик (Польша), Мирослав Невядомський (Польша), Мариуш Рута (Польша) Анатолий Погребной (Украина), Владимир Одринский (Украина), Владимир Холкин (Украина), Дмитрий Фощанка (Украина), Александр Чувпило (Украина), Петр Челяли (Украина), Сергей Гурець (Украина).