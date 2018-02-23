Уникальный украинско-польский проект "10 теноров" стартует сегодня в Киеве

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 63633 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78012 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 80700 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107519 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100424 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104570 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111543 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117089 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122801 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134324 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Уникальный украинско-польский проект "10 теноров" стартует сегодня в Киеве

Уникальный украинско-польский проект "10 теноров" стартует сегодня в Киеве

Киев  •  УНН

 • 7862 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Десять исполнителей из Польши и Украины, обладатели прекрасного голоса - тенора будут петь сегодня со сцены Национальной оперетты Украины, передает УНН.

Мягкий, серебристый тембр теноровых голосов, передает богатейшую палитру лирических чувств в течение двух вечеров будут наполнять пространство Театра оперетты волшебными ариями и песнями.

Дирижер-постановщик Международного проекта "10 теноров", з.д.м. Украины Игорь Ярошенко отмечает: "Концерты Национальной оперетты чрезвычайно популярны в Польше, где мы неоднократно бывали на гастролях. Проект "10 теноров" создан совместно с польскими художниками. В программе концерта будет десять премьерных номеров, будут и хорошо известны нашим поклонникам композиции "Besame mucho", "Granada", "Caruso", "O solemio", прозвучат куплеты Баринкай из оперетты И.Штрауса "Цыганский Барон", песенка Герцога из оперы Дж.Верди "Риголетто", ария Калафа "NessunDorma" из оперы "Турандот" Пуччини, прозвучат шедевры мировой классики и очаровательные народные песни!

Премьерные концерты проекта будут проходить в Национальной оперетте Украины 23 и 24 февраля. В исполнении десяти певцов из Украины и Польши в Киеве состоится один из самых мощных вокальных проектов Европы, который сразу после премьеры отправится в гастрольный тур по Европе.

"Считаю, что кратчайший путь коммуникации с заграницей и создания положительного имиджа государства - это культурная дипломатия! Именно из арт-проектов можно сделать много добрых дел!" - утверждает генеральный директор-художественный руководитель Национальной оперетты Украины, н.а. Украины Богдан Струтинский.

Вокалисты проекта: Бартош Кучик (Польша), Мирослав Невядомський (Польша), Мариуш Рута (Польша) Анатолий Погребной (Украина), Владимир Одринский (Украина), Владимир Холкин (Украина), Дмитрий Фощанка (Украина), Александр Чувпило (Украина), Петр Челяли (Украина), Сергей Гурець (Украина).

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