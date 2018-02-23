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Унікальний україно-польський проект "10 тенорів" стартує сьогодні у Києві

Київ • УНН

 • 7862 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Десять виконавців із Польщі та України, володарі прекрасного голосу - тенору співатимуть сьогодні зі сцени Національної оперети України, передає УНН.

М’який, сріблястий тембр тенорових голосів, що передає багатющу палітру ліричних почуттів протягом двох вечорів наповнюватиме простір Театру оперети чарівними аріями та піснями.

Диригент-постановник Міжнародного проекту “10 Тенорів”, з.д.м. України Ігор Ярошенко зазначає: “Концерти Національної оперети надзвичайно популярні у Польщі, де ми неодноразово бували на гастролях. Проект “10 ТЕНОРІВ” створений спільно із польськими митцями. У програмі концерту буде десять прем’єрних номерів, будуть і добре відомі нашим шанувальникам композиції “Besame mucho”, “Granada”, “Caruso”, “O solemio”, прозвучать куплети Барінкая з оперети Й.Штрауса “Циганський Барон”, пісенька Герцога з опери Дж.Верді “Ріголетто”, арія Калафа “NessunDorma” з опери “Турандот” Пуччіні, звучатимуть шедеври світової класики і найчарівніші народніпісні!

Прем’єрні концерти проекту проходитимуть у Національній опереті України 23 і 24 ЛЮТОГО. У виконанні десяти співаків з України та Польщі у Києві відбудеться один з найпотужніших вокальних проектів Європи, який одразу після прем’єривирушить у гастрольний тур Європою.

"Вважаю, що найкоротший шлях комунікації із закордоном та створення позитивного іміджу держави — це культурна дипломатія! Саме через арт-проекти можна зробити багато добрих справ!" - стверджує генеральний директор-художній керівник Національної оперети України, н.а. України Богдан Струтинський.

Вокалісти проекту: Бартош Кучік (Польща), Мірослав Нєвядомський (Польща), Маріуш Рута (Польща) Анатолій Погребний (Україна), Володимир Одринський (Україна), Володимир Холкін (Україна), Дмитро Фощанка (Україна), Олександр Чувпило (Україна), Петро Челялі (Україна), Сергій Гурець (Україна).

Українські Національні Новини

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