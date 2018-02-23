Унікальний україно-польський проект "10 тенорів" стартує сьогодні у Києві

М’який, сріблястий тембр тенорових голосів, що передає багатющу палітру ліричних почуттів протягом двох вечорів наповнюватиме простір Театру оперети чарівними аріями та піснями.

Диригент-постановник Міжнародного проекту “10 Тенорів”, з.д.м. України Ігор Ярошенко зазначає: “Концерти Національної оперети надзвичайно популярні у Польщі, де ми неодноразово бували на гастролях. Проект “10 ТЕНОРІВ” створений спільно із польськими митцями. У програмі концерту буде десять прем’єрних номерів, будуть і добре відомі нашим шанувальникам композиції “Besame mucho”, “Granada”, “Caruso”, “O solemio”, прозвучать куплети Барінкая з оперети Й.Штрауса “Циганський Барон”, пісенька Герцога з опери Дж.Верді “Ріголетто”, арія Калафа “NessunDorma” з опери “Турандот” Пуччіні, звучатимуть шедеври світової класики і найчарівніші народніпісні!

Прем’єрні концерти проекту проходитимуть у Національній опереті України 23 і 24 ЛЮТОГО. У виконанні десяти співаків з України та Польщі у Києві відбудеться один з найпотужніших вокальних проектів Європи, який одразу після прем’єривирушить у гастрольний тур Європою.

"Вважаю, що найкоротший шлях комунікації із закордоном та створення позитивного іміджу держави — це культурна дипломатія! Саме через арт-проекти можна зробити багато добрих справ!" - стверджує генеральний директор-художній керівник Національної оперети України, н.а. України Богдан Струтинський.

Вокалісти проекту: Бартош Кучік (Польща), Мірослав Нєвядомський (Польща), Маріуш Рута (Польща) Анатолій Погребний (Україна), Володимир Одринський (Україна), Володимир Холкін (Україна), Дмитро Фощанка (Україна), Олександр Чувпило (Україна), Петро Челялі (Україна), Сергій Гурець (Україна).