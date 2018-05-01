Уникальный стартап: школьники создали вечный блокнот и вечный карандаш

"Киевские школьники создали вечный блокнот и вечный карандаш - Nuka. Свой стартап они презентовали в столице на конференции iForum и уже планируют продавать свое изобретение за рубежом", - написал Гройсман.

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По его словам, 11-классники Катя и Никита экстерном проходят школьную программу, при этом имеют хорошие оценки и собственное дело в 16 лет.

Напомним, украинские ученые представили результаты 14 разработок, которые выполняли по госзаказу в течение последних двух лет.