Уникальный стартап: школьники создали вечный блокнот и вечный карандаш
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Киевские школьники создали вечный блокнот и вечный карандаш - Nuka. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Киевские школьники создали вечный блокнот и вечный карандаш - Nuka. Свой стартап они презентовали в столице на конференции iForum и уже планируют продавать свое изобретение за рубежом", - написал Гройсман.
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По его словам, 11-классники Катя и Никита экстерном проходят школьную программу, при этом имеют хорошие оценки и собственное дело в 16 лет.
Напомним, украинские ученые представили результаты 14 разработок, которые выполняли по госзаказу в течение последних двух лет.