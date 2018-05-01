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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 19096 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Унікальний стартап: школярі створили вічний блокнот і вічний олівець

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Київські школярі створили вічний блокнот і вічний олівець - Nuka. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

Унікальний стартап: школярі створили вічний блокнот і вічний олівець

"Київські школярі створили вічний блокнот і вічний олівець - Nuka. Свій стартап вони презентували у столиці на конференції iForum і вже планують продавати свій винахід закордоном", - написав Гройсман.

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За його словами, 11-класники Катя і Микита екстерном проходять шкільну програму, при цьому мають добрі оцінки і власну справу у 16 років.

Нагадаємо, українські науковці презентували результати 14 розробок, які виконували за держзамовленням упродовж останніх двох років.

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