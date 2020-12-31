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Уникальные автомобили и недвижимость: в Украине арестовали имущество кибермошенников на 50 млн евро

Киев • УНН

 • 17228 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Украина и Германия разоблачили мошенническую схему киберпреступности, от которой понесли убытки граждане Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании и других стран, ежемесячный оборот средств, которые выманивали у граждан, составлял 8-10 млн евро. В Украине арестовали имущество кибермошенников на более чем 50 млн евро. Об этом написала в Facebook Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, передает УНН.

Уникальные автомобили и недвижимость: в Украине арестовали имущество кибермошенников на 50 млн евро

"Международное сотрудничество правоохранительных органов наносит удар по организованной преступности. Немецкие коллеги высоко оценили рост уровня международного сотрудничества, благодаря которому удалось разоблачить масштабную мошенническую схему, от которой понесли убытки граждане Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании и других стран. Ежемесячный оборот средств, которые выманивали у граждан через специальные сайты для покупки активов, что показывали невероятный рост доходов, но только имитировали операции, составил 8-10 млн евро", - написала Венедиктова.

По ее словам, в результате спецоперации в Европе были задержаны ряд лиц, а в Украине проведены обыски у фигурантов и на прошлой неделе было арестовано имущество организаторов и участников преступной группы более чем 50 млн евро. Среди него квартиры, дом, офисные помещения и элитные транспортные средства. Некоторые машины - в единственном экземпляре в Украине.

"На данный момент украинскими правоохранителями, которые продолжили расследование немецких коллег из прокуратуры города Бамберг, проводятся следственные действия для привлечения к уголовной ответственности всех причастных к схеме лиц", - добавила Венедиктова.

Напомним, по результатам исследования, хакерские атаки в течение 2020 года стоили мировой экономике более 1 трлн долларов.

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