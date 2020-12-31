Унікальні автівки та нерухомість: в Україні арештували майно кібершахраїв на 50 млн євро

“Міжнародна співпраця правоохоронців наносить удар по організованій злочинності. Німецькі колеги високо оцінили зростання рівня міжнародного співробітництва, завдяки якому вдалося викрити масштабну шахрайську схему, від якої зазнали збитків громадяни Німеччини, Австрії, Швейцарії, Великої Британії та інших країн. Щомісячний обіг коштів, які виманювали в громадян через спеціальні сайти для купівлі активів, що показували неймовірне зростання доходів, але лише імітували операції, становив 8-10 млн євро”, — написала Венедіктова.

За її словами, у результаті спецоперації в Європі були затримані низка осіб, а в Україні проведені обшуки у фігурантів і минулого тижня було арештовано майно організаторів та учасників злочинної групи на понад 50 млн євро. Серед нього квартири, будинок, офісні приміщення та елітні транспортні засоби. Деякі автівки — в єдиному екземплярі в Україні.

“Зараз українськими правоохоронцями, які продовжили розслідування німецьких колег з прокуратури міста Бамберг, проводяться слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних до схеми осіб”, — додала Венедіктова.

Нагадаємо, за результатами дослідження, хакерські атаки протягом 2020 року коштували світовій економіці понад 1 трильйон доларів.