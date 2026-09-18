Уничтожены "шахеды" на высокой скорости — Зеленский заявил об успешных испытаниях перехватчиков уже двух компаний

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях перехватчиков реактивных «шахедов» уже от двух компаний, передает УНН.

Украина успешно испытала ещё один перехватчик российских реактивных дронов - Зеленский

Президент добавил, что хочет увидеть все испытания и посмотреть на формат, как это можно максимально ускорить и наладить массовое производство. Продолжаются переговоры с этими компаниями, уже подписываются контракты.

Считаю, что это успех. Эти два примера уже дают оптимизм, позитив и веру. Но для веры и оптимизма еще нужны деньги. Будем заниматься этим вопросом. Здесь также есть хорошие моменты. Вчера разговаривали с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы с ней встретимся в ближайшее время. Готовим предложения, как выйти из дефицита