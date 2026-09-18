Знищено "шахеди" на високій швидкості - Зеленський заявив про успішні випробування перехоплювачів вже двох компаній

Президент України Володимир Зеленський заявив про успішні випробування перехоплювачів реактивних "шахедів" від уже двох компаній, передає УНН.

Перехоплювачі реактивних "шахедів" від уже двох компаній успішно пройшли бойові випробування. Було знищено ворожі "шахеди" на високій швидкості. Це великий позитив - заявив Зеленський.

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Президент додав про бажання побачити всі випробування і подивитися на формат, як це можна максимально пришвидшити й зробити масове виробництво. Тривають розмови із цими компаніями, вже підписуються контракти.

Вважаю, що це успіх. Ці два приклади вже дають оптимізм, позитив і віру. Але до віри та оптимізму ще потрібні гроші. Будемо займатися цим питанням. Тут також є хороші моменти. Вчора говорили з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми з нею зустрінемось найближчим часом. Готуємо пропозиції, як виходити з дефіциту - резюмував Зеленський.

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