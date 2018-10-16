В результате столкновения легковушки с фурой под Киевом погибли три человека

"16 октября в 6:47 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вблизи села Поташна", - говорится в сообщении.



Как отметили в управлении ГСЧС, в результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen и грузового автомобиля Scania, которые направлялись по дороге Киев-Ковель-Ягодин водитель легковушки, 1967 года рождения и двое его пассажиров погибли на месте.



Спасателям, которые прибыли на место автокатастрофы пришлось применить специальные инструменты для того, чтобы извлечь тела погибших из покореженного автомобиля.



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Обстоятельства ДТП выясняются.



Как сообщал УНН, полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на автодороге "Одесса - Николаев", в результате которого погиб один человек.