В результате столкновения легковушки с фурой под Киевом погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Сегодня утром в результате столкновения легковушки с фурой погибло три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области, передает УНН.
"16 октября в 6:47 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло вблизи села Поташна", - говорится в сообщении.
Как отметили в управлении ГСЧС, в результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen и грузового автомобиля Scania, которые направлялись по дороге Киев-Ковель-Ягодин водитель легковушки, 1967 года рождения и двое его пассажиров погибли на месте.
Спасателям, которые прибыли на место автокатастрофы пришлось применить специальные инструменты для того, чтобы извлечь тела погибших из покореженного автомобиля.
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Обстоятельства ДТП выясняются.
Как сообщал УНН, полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на автодороге "Одесса - Николаев", в результате которого погиб один человек.