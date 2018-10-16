На трасі "Одеса – Миколаїв" авто врізалося у відбійник, є загиблий
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі "Одеса – Миколаїв", у результаті якої загинула одна людина. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає УНН.
Автомобільна аварія за участю легкового автомобіля "Тойота" сталася сьогодні вранці, близько 6:00.
"На місці події працює слідчо-оперативна група по ДТП. Попередньо встановлено, що водій легковика 1995 року народження рухаючись у бік Одеси на великій швидкості, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з відбійником. У результаті від отриманих травм чоловік загинув на місці пригоди", – йдеться у повідомленні.
Інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Триває слідство.
Нагадаємо, у Харківській області автомобіль влетів у розділовий відбійник. У результаті два пасажири легковика від отриманих травм померли на місці.