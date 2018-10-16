На трасі "Одеса – Миколаїв" авто врізалося у відбійник, є загиблий

ОДЕСА-КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі "Одеса – Миколаїв", у результаті якої загинула одна людина. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає УНН.