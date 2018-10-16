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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115368 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123358 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162898 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151083 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139623 просмотра

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На трассе "Одесса – Николаев" авто врезалось в отбойник, есть погибший

На трассе "Одесса – Николаев" авто врезалось в отбойник, есть погибший

Киев  •  УНН

 • 10237 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 16 октября. УНН. Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на автодороге "Одесса – Николаев", в результате которого погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.

Автомобильная авария с участием легкового автомобиля "Тойота" произошла сегодня утром, около 6:00.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП. Предварительно установлено, что водитель легковушки 1995 года рождения двигаясь в сторону Одессы на большой скорости, не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником. В результате от полученных травм мужчина погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Информацию по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Харьковской области автомобиль влетел в разделительный отбойник. В результате два пассажира легковушки от полученных травм скончались на месте.

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