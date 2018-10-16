На трассе "Одесса – Николаев" авто врезалось в отбойник, есть погибший

Автомобильная авария с участием легкового автомобиля "Тойота" произошла сегодня утром, около 6:00.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП. Предварительно установлено, что водитель легковушки 1995 года рождения двигаясь в сторону Одессы на большой скорости, не справился с управлением и совершил столкновение с отбойником. В результате от полученных травм мужчина погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Информацию по этому факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в Харьковской области автомобиль влетел в разделительный отбойник. В результате два пассажира легковушки от полученных травм скончались на месте.