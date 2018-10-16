Унаслідок зіткнення легковика з фурою під Києвом загинуло три людини

"16 жовтня о 6:47 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що трапилась поблизу села Поташня", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили в управлінні ДСНС, внаслідок зіткнення легкового автомобіля Volkswagen та вантажного автомобіля Scania, що прямували по дорозі Київ-Ковель-Ягодин водій легковика, 1967 року народження та двоє його пасажирів загинули на місці.



Рятувальникам, які прибули на місце автокатастрофи довелося застосувати спеціальні інструменти для того, щоб витягнути тіла загиблих із понівеченої автівки.



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Обставини ДТП з’ясовуються.



Як повідомляв УНН, поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди на автодорозі "Одеса – Миколаїв", у результаті якої загинула одна людина.