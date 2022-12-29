В результате обстрелов часть Одесской области осталась без света - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В результате попадания в энергетическую инфраструктуру во время массированного ракетного удара рф утром, 29 декабря, часть Одесской области и город Одесса остались без света. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко в Telegram, передает УНН.
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"В результате попаданий есть повреждение энергетической инфраструктуры, из-за чего большинство общин Одесского района и Одесса без света. Администрация и энергетики делают все, чтобы вернуть его в кратчайшие сроки", - сказал он.
Напомним
Над Одесской областью сегодня, 29 декабря, силы ПВО на юге сбили 21 крылатую ракету в Одесской области, две в Херсонской, и еще одну в Николаевской.