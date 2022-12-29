Унаслідок обстрілів частина Одеської області залишилась без світла - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Унаслідок влучання в енергетичну інфраструктуру під час масованого ракетного удару рф вранці, 29 грудня, частина Одеської області та місто Одеса залишилися без світла. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у Telegram, передає УНН.
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"Внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, через що більшість громад Одеського району та Одеса без світла. Адміністрація та енергетики роблять усе, щоб повернути його у найкоротші терміни", - сказав він.
Нагадаємо
Над Одеською областю сьогодні, 29 грудня, сили ППО на півдні збили 21 крилату ракету в Одеській області, дві у Херсонській, і ще одну у Миколаївській.