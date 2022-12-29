Унаслідок обстрілів частина Одеської області залишилась без світла - ОВА

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"Внаслідок влучань є пошкодження енергетичної інфраструктури, через що більшість громад Одеського району та Одеса без світла. Адміністрація та енергетики роблять усе, щоб повернути його у найкоротші терміни", - сказав він.

Нагадаємо

Над Одеською областю сьогодні, 29 грудня, сили ППО на півдні збили 21 крилату ракету в Одеській області, дві у Херсонській, і ще одну у Миколаївській.