На півдні збили 24 ворожі ракети, атакували рашисти з "тушок" та ракетоносіїв - ОК "Південь"

Цитата

"Під час масованої ракетної атаки по Україні, ворог спрямував по південних регіонах ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, Ту-95мс, надводних та підводних ракетоносіїв з акваторії Чорного моря. (...) Силами протиповітряної оборони збито 21 крилату ракету на Одещині, 2 на Херсонщині, 1 на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури на Одещині, а в одному з районів області уламки збитої ворожої ракети пошкодили приватні обійстя. Люди не постраждали.

Доповнення

29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.

У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.