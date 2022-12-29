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На юге сбили 24 вражеских ракеты, атаковали рашисты из "тушек" и ракетоносителей - ОК "Юг"

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Силы противовоздушной обороны сегодня на юге сбили 21 крылатую ракету в Одесской области, 2 в Херсонской, 1 в Николаевской области. Об этом говорится в официальном сообщении ОК "Юг", распространенном Одесским горсоветом в Телеграм, пишет УНН.

Цитата

"Во время массированной ракетной атаки по Украине, враг направил по южным регионам ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, Ту-95мс, надводных и подводных ракетоносителей из акватории Черного моря. (...) Силами противовоздушной обороны сбито 21 крылатую ракету в Одесской области, 2 в Херсонской области, 1 в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Одесской области, а в одном из районов области обломки сбитой вражеской ракеты повреждены частные подворья. Люди не пострадали.

Дополнение

29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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