На юге сбили 24 вражеских ракеты, атаковали рашисты из "тушек" и ракетоносителей - ОК "Юг"

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"Во время массированной ракетной атаки по Украине, враг направил по южным регионам ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-22м3, Ту-95мс, надводных и подводных ракетоносителей из акватории Черного моря. (...) Силами противовоздушной обороны сбито 21 крылатую ракету в Одесской области, 2 в Херсонской области, 1 в Николаевской области", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, враг ударил по объекту критической инфраструктуры в Одесской области, а в одном из районов области обломки сбитой вражеской ракеты повреждены частные подворья. Люди не пострадали.

Дополнение

29 декабря оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. В ОП сообщили о более 120 выпущенных вражеских ракетах.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.