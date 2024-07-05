Киев • УНН
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещает москву, где должен встретиться с путиным, но президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что "умиротворение не остановит путина" и только "единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в Украине"
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением по поводу визита премьер-министра председательствующей в ЕС Венгрии Виктора Орбана в москву, подчеркнув, что "умиротворение не остановит путина", пишет УНН.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посещает москву. Умиротворение не остановит путина. Только единство и решимость проложат путь к всестороннему, справедливому и длительному миру в Украине
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