Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал заявление относительно визита премьер-министра Венгрии, которая сейчас председательствует в ЕС, Виктора Орбана в москву, отметив, что Орбан не получил никакого мандата от Совета ЕС на посещение российской столицы и визит происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и россией, пишет УНН.

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"Визит премьер-министра Виктора Орбана в москву происходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и россией. Сейчас Венгрия является государством-членом ЕС, которое председательствует в Совете (ЕС) до 31 декабря 2024 года. Это не предусматривает никакого внешнего представительства Союза, за что отвечает президент Европейского совета на уровне главы государства или правительства и Вепховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности на министерском уровне", - отмечается в заявлении Верховного представителя ЕС.

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В заявлении отмечается, что "премьер-министр Орбан не получил не получил никакого мандата от Совета ЕС на посещение москвы". "Позиция ЕС относительно агрессивной войны россии против Украины отражена во многих выводах Европейского совета. Такая позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом путиным. Таким образом премьер-министр Венгрии не представляет ЕС ни в какой форме", - отмечается в заявлении.

"Кроме того, стоит напомнить, что Международный уголовный суд выдвинул обвинения президенту путину и выдал ордер на арест за его участие в принудительной депортации детей из Украины в россию", - отмечается в заявлении.

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